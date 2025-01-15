В правительстве рассказали детали переговоров с Польшей по эксгумациям

Министерства культуры Украины и Польши продолжат переговоры на уровне рабочей группы относительно исторических разногласий, в частности в плане эксгумации останков жертв войн и репрессий.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств от 15 января, сообщает "Европейская правда".

Ответственные за культуру ведомства Украины и Польши отметили, что в декабре 2024 года провели первое заседание рабочей группы, которая имеет целью урегулировать в польско-украинских отношениях вопросы, связанные с правом на достойное захоронение жертв войн и репрессий.

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Во время встречи стороны "обменялись информацией о местах, которые, по мнению каждой из сторон, требуют первоочередных поисковых и эксгумационных работ, а также дополнительного внимания", отметили министерства.

"На данный момент стороны анализируют сформированный список, а также проверяют состояние выполнения ранее поданных заявлений на проведение поисковых работ и предоставление разрешений на эксгумацию", – говорится в сообщении.

Министерства добавили, что Киев и Варшава также пересматривают действующие правовые нормы "с целью их возможной ревизии, которая бы могла облегчить административные процедуры".

"Украинская сторона уже приняла первое положительное решение о предоставлении разрешения на эксгумационные работы. Польская сторона также рассматривает украинские предложения", – подтвердили в Минкульте Украины и Польши.

Они анонсировали второе заседание рабочей группы на конец января 2025 года во Львове, выразив надежду, что ее работа покажет "готовность обеих сторон к достойному чествованию памяти убитых и погибших – поляков на территории Украины и украинцев на территории Польши".

Напомним, 10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".