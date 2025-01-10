Сибіга про прогрес щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії: удар по Москві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав домовленість Києва та Варшави стосовно ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи заяву польського премʼєра Дональда Туска про домовленості про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії, Сибіга сказав, що Україна та Польща "поважають одна одну і разом захищаються від російського імперіалізму".

"Кожне вирішене двостороннє питання – це удар по Москві", – підкреслив дипломат, висловивши сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

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Szanujemy się nawzajem i razem stawiamy czoła rosyjskiemu imperializmowi. Każde porozumienie w stosunkach UA-PL to cios w Moskwę. Wspaniały wynik grupy roboczej koordynowanej przez @tochytskyi oraz @WroblewskaHann.

Wierzymy w dalsze wdrażanie porozumień z wzajemnym szacunkiem. https://t.co/IqGOB5Nkrd – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 10, 2025

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.