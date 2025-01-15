Зеленський про історичні розбіжності з Польщею: у нас спільний ворог, потрібна єдність

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на вирішення історичних суперечок із Польщею, оскільки обидві країни повинні бути єдиними перед спільним ворогом – Росією.

Про це він сказав на пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що історичні суперечності між Україною та Польщею нині обговорюються на рівні міністерств культури та їхніх робочих груп.

"І я сподіваюсь, що це буде справедливий результат для обох країн. Це важливо для нас і для історії. Оскільки сьогодні дуже важливо, щоб у нас не було питань про історію", – зауважив глава держави.

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"Для мене важливо, щоб ми були разом у єдності. Саме тому вони вирішать усе, що було в минулому, щоб у нас було потужне, спільне майбутнє. Майбутнє для обох нас. Сьогодні в нас є ворог. І це – Росія. І це ворог нас обох", – додав він.

За словами Зеленського, без єдності України та Польщі держави не будуть сильними.

"Сьогодні ми розраховуємо на нашу єдність між нами й вами, і це дуже важливо. Інакше, якщо ми не будемо сильними – без єдності ми не будемо сильними, але якщо Україна не буде сильною, Росія піде далі", – пояснив президент.

Нагадаємо, 10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі.

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".