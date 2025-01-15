Трамп повідомив, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо заручників
Обраний президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення угоди між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників та заявив, що незабаром захоплених ізраїльтян відпустять.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social в середу, повідомляє "Європейська правда".
Трамп зазначив, що "у нас є угода щодо заручників на Близькому Сході".
"Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякую", – написав він. Трамп став першим лідером, який підтвердив досягнення угоди.
За кілька хвилин до цього американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.
Зокрема, телеканал CNN повідомив, що, згідно з угодою, яка ще не була офіційно оголошена, очікується, що ХАМАС і пов'язані з ним бойові угруповання звільнять 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атак 7 жовтня 2023 року. Натомість Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів.
Очікується, що після підтвердження угоди палестинське цивільне населення зможе повернутися в північну частину Гази, а також відбудеться масовий приплив гуманітарної допомоги в сектор, де жителі вже давно стикаються з жахливими гуманітарними умовами.
Також повинен настати режим припинення вогню, інформацію про це ще офіційно не оприлюднено.
Нагадаємо, у суботу 11 січня майбутній представник Трампа щодо Близького Сходу прибув до Ізраїлю, щоб домогтися укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.
Офіційно участь у переговорах щодо угоди брали представники адміністрації Байдена, з якими підтримувала контакти команда Трампа.
Трамп заявляв, що хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.