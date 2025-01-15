Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения по заложникам

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и заявил, что вскоре захваченных израильтян отпустят.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в среду, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что "у нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке".

"Они будут освобождены в ближайшее время. Спасибо", – написал он. Трамп стал первым лидером, который подтвердил достижение соглашения.

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За несколько минут до этого американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

В частности, телеканал CNN сообщил, что, согласно соглашению, которое еще не было официально объявлено, ожидается, что ХАМАС и связанные с ним боевые группировки освободят 33 заложников, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных.

Ожидается, что после подтверждения соглашения палестинское гражданское население сможет вернуться в северную часть Газы, а также произойдет массовый приток гуманитарной помощи в сектор, где жители уже давно сталкиваются с ужасными гуманитарными условиями.

Также должен наступить режим прекращения огня, информация об этом еще официально не обнародована.

Напомним, в субботу 11 января будущий представитель Трампа по Ближнему Востоку прибыл в Израиль, чтобы добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Официально участие в переговорах по соглашению принимали представители администрации Байдена, с которыми поддерживала контакты команда Трампа.

Трамп заявлял, что хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.