Посланник Трампа прибув до Ізраїлю заради угоди щодо Гази до інавгурації 20 січня

Майбутній представник новообраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю в суботу, щоб домогтися укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Axios повідомили ізраїльські офіційні особи.

Віткофф прибув до Ізраїлю з Катару в рамках зусиль Трампа змусити всі сторони, які беруть участь у переговорах, укласти угоду до 20 січня. Трамп пригрозив, що на Близькому Сході буде "пекло, за яке доведеться заплатити", якщо ХАМАС не звільнить заручників до моменту його інавгурації.

Ізраїльський високопосадовець повідомив, що Віткофф передав повідомлення прем'єр-міністру Катару під час їхньої зустрічі в Досі в п'ятницю про те, що Трамп хоче бачити угоду протягом декількох днів.

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У суботу Віткофф зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і наголосив на меті Трампа досягти угоди до 20 січня.

Біньямін Нетаньтягу та Стів Віткофф фото: офісу прем'єра ізраїлю

В офісі Нетаньягу повідомили, що під час зустрічі члени ізраїльської переговорної групи і радник президента Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк, який перебуває в Досі, приєдналися до телефонної конференції, щоб обговорити стан переговорів.

Наприкінці зустрічі Нетаньягу доручив низці посадовців негайно вирушити до Дохи, щоб просунути угоду про звільнення заручників і припинення вогню

Непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару, Єгипту і США все ще тривають у Досі. Американські офіційні особи кажуть, що радник Байдена Макгерк і представник Трампа Віткофф координують свої зусилля.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що в переговорах досягнуто прогресу,і що угода про звільнення заручників і припинення вогню в Газі можлива до 20 січня.

Тим часом представник Трампа з питань врегулювання війни в Україні Кіт Келлог відклав свою поїздку до Києва, яка була запланована раніше.

У МЗС України пояснили, що це відбулося з юридичних причин і поїздка відбудеться після інавгурації нового президента США. Зокрема, у США діє Logan Act, згідно з яким всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента.