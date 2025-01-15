Зеленський розповів, як пояснював Фіцо, що Путін – це зло

Президент Володимир Зеленський поділився спогадами про зустріч зі словацьким премʼєр-міністром Робертом Фіцо, під час якої пояснював необхідність засудити російську агресію.

Це сталось під час його інтервʼю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленського спитали про поширення проросійських настроїв у деяких європейських країнах, зокрема Словаччині.

На його думку, у випадку Словаччини йдеться про те, що "їхні політики не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою".

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"Звичайно, люди в Словаччині мають різні думки, але словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, і робить це тому, що війна не прийшла в їхній дім. Вони цього не розуміють. І я вважаю, що зло має бути покаране", – додав Зеленський.

Далі він згадав про розмову з Робертом Фіцо, яка, судячи з контексту, відбулась на одному із самітів ЄС.

"Він каже мені, що "тут ще треба зрозуміти, де зло, а де ні", а я йому відповів, що не можна прощати вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ти не простив вбивцю? Чому ти заарештував людину, яка в тебе стріляла?" – розповів президент.

Далі Зеленський нагадав Фіцо, що й він, і інші європейські лідери засудили замах на нього, "тому що стріляти в людей – це злочин. І Путін такий самий, він стріляє в інших людей".

В останні дні відносини між Україною та Словаччиною суттєво погіршились після того, як словацький премʼєр почав різко критикувати Київ та особисто Зеленського через припинення транзиту російського газу.

Фіцо також озвучив список погроз на адресу Києва, серед яких – застосування вето на рішення ЄС щодо України.