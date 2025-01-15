Президент Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо, во время которой объяснял необходимость осудить российскую агрессию.

Это произошло во время его интервью польским СМИ во время визита в Варшаву 15 января, сообщает "Европейская правда".

Зеленского спросили о распространении пророссийских настроений в некоторых европейских странах, в частности в Словакии.

По его мнению, в случае Словакии речь идет о том, что "их политики не до конца осознают и понимают, что такое война, и просто пользуются конъюнктурой".

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"Конечно, люди в Словакии имеют разные мнения, но словацкое правительство играет в очень опасные игры, и делает это потому, что война не пришла в их дом. Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано", – добавил Зеленский.

Далее он вспомнил о разговоре с Робертом Фицо, который, судя по контексту, состоялся на одном из саммитов ЕС.

"Он говорит мне, что "здесь еще надо понять, где зло, а где нет", а я ему ответил, что нельзя прощать убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему ты не простил убийцу? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял?" – рассказал президент.

Далее Зеленский напомнил Фицо, что и он, и другие европейские лидеры осудили покушение на него, "потому что стрелять в людей – это преступление. И Путин такой же, он стреляет в других людей".

В последние дни отношения между Украиной и Словакией существенно ухудшились после того, как словацкий премьер начал резко критиковать Киев и лично Зеленского из-за прекращения транзита российского газа.

Фицо также озвучил список угроз в адрес Киева, среди которых – применение вето на решение ЕС по Украине.