Зеленський в'їдливо відповів на образи Фіцо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на образливі висловлювання словацького прем’єра Роберта Фіцо і зауважив, що той відкинув запропоновану Києвом допомогу для пом’якшення ефекту від зупинки постачань російського газу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він опублікував у своєму X (Twitter).

"Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки", – зазначив Зеленський.

It’s good that Slovakia’s Prime Minister Fico has finally returned from his vacation at a luxurious hotel in Vietnam and is now in Bratislava. For him, personally, it must be challenging–switching from living in luxury to now trying to fix his own mistakes. It was an obvious… Реклама: January 12, 2025

Він назвав очевидною помилкою словацького прем’єра те, що він сподівався "нескінченно зберігати тіньові схеми" співпраці з Росією.

"Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого.

Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку", – заявив президент України.

Він висловив сподівання, що подальша диверсифікація постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, та ймовірно збільшення постачання американського газу з приходом до влади нової адміністрації "допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів".

Раніше цього тижня Роберт Фіцо назвав Зеленського "жебраком і шантажистом" і згадав про образу на Тимошенко ("ЄвроПравда" пояснювала, як цей епізод багаторічної давнини налаштував Фіцо проти України).

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.

12 січня група проросійських депутатів парламенту Словаччини вирушила з візитом до Москви, де вони збираються зустрічатись з депутатами Держдуми та іншими представниками російської влади.

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