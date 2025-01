Зеленський в'їдливо відповів на образи Фіцо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на образливі висловлювання словацького прем’єра Роберта Фіцо і зауважив, що той відкинув запропоновану Києвом допомогу для пом’якшення ефекту від зупинки постачань російського газу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він опублікував у своєму X (Twitter).

"Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо все ж таки вже повернувся з відпочинку в розкішному готелі у В’єтнамі й перебуває в Братиславі. Мабуть, для нього особисто це непросто – замість того, щоб шикувати, тепер намагатися виправити свої ж власні помилки", – зазначив Зеленський.

It’s good that Slovakia’s Prime Minister Fico has finally returned from his vacation at a luxurious hotel in Vietnam and is now in Bratislava. For him, personally, it must be challenging–switching from living in luxury to now trying to fix his own mistakes. It was an obvious…

