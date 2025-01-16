Угорська авіакомпанія відновлює рейси з Литви до Тель-Авіва після угоди між Ізраїлем і ХАМАС

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновлює польоти з Литви до ізраїльського міста Тель-Авів.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".

Як зазначила компанія, рейси виконуватимуть тричі на тиждень щосереди, щоп'ятниці і щонеділі з Вільнюса.

Таке рішення з'явилося після того, як у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС оголосили про угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

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Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сподівання на повернення з полону заручників, включно з громадянами Німеччини.