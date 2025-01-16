Венгерский лоукост возобновляет рейсы из Литвы в Тель-Авив после соглашения Израиля и ХАМАС

Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты из Литвы в израильский город Тель-Авив.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на заявление компании, передает "Европейская правда".

Как отметила компания, рейсы будут выполнять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям из Вильнюса.

Такое решение появилось после того, как в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС объявили о соглашении о прекращении огня и освобождении заложников.

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Еще до официального подтверждения соглашения его прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, позже заявив, что без его победы в ноябре 2024 года оно было бы невозможным.

Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца приветствовала достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила надежду на возвращение из плена заложников, включая граждан Германии.