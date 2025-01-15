У Єврокомісії привітали угоду між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемирʼя

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, про яку повідомили ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Шуїця зазначила, що припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС "принесуть вкрай необхідне полегшення тим, хто постраждав від руйнівного конфлікту".

"ЄС залишається відданим підтримці всіх зусиль, спрямованих на досягнення довготривалого миру та відновлення", – додала єврокомісарка.

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Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Зокрема очікується, що ХАМАС і пов'язані з ним бойові угруповання звільнять 33 заручників, а Ізраїль – сотні палестинських в'язнів. Крім того, палестинське цивільне населення зможе повернутися в північну частину Гази.

Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.

Водночас офіс премʼєр-міністра Ізраїлю заявив, що переговорники ще узгоджують окремі пункти угоди, але там сподіваються на завершення цього процесу в найближчі години.

Раніше Трамп заявляв, що хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.