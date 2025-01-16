Бербок сподівається, що угода між Ізраїлем та ХАМАС поверне додому німецьких заручників

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала припинення вогню в Газі та висловила сподівання на повернення з полону заручників, включно з громадянами Німеччини.

Про це йдеться у її заяві, яку опублікувало зовнішньополітичне відомство країни, передає "Європейська правда".

День оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС вона назвала полегшенням.

"Полегшення від того, що страждання з усіх боків тепер можуть припинитися. Угода про звільнення заручників і припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС не лише рятує життя, але й дає відчутну надію жителям Гази, заручникам і їхнім сім'ям, а також усім жителям регіону після 15 місяців", – заявила вона.

Реклама:

Бербок зазначила, що її думки "особливо з громадянами Німеччини, які протягом 467 днів витримували неймовірні страждання від рук ХАМАС".

"Я щиро сподіваюся, що вони зможуть повернутися до своїх родин дуже скоро", – наголосила очільниця німецького відомства.

Як акцентувала глава МЗС Німеччини, заручники повинні бути звільнені швидко і відповідно до угоди.

"Так само має бути здійснено виведення військ і повернення палестинців до їхніх домівок", – наголосила Бербок.

Німеччина, за її словами, готова й надалі надавати всебічну підтримку організаціям ООН на місцях.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.

Водночас офіс премʼєр-міністра Ізраїлю заявив, що переговорники ще узгоджують окремі пункти угоди, але там сподіваються на завершення цього процесу в найближчі години.

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

А вже пізніше президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.