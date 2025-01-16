Солидер немецких ультраправых поедет на инаугурацию Трампа

Солидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла поедет на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Хрупалла сообщил, что он едет по приглашению из Вашингтона. Приглашение поступило из республиканских кругов.

"Участие в инаугурации президента Дональда Трампа еще раз показывает, что мы реализуем нашу политику, ориентированную на интересы. Это президентство изменит мир к лучшему" – сказал Хрупалла.

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С кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель Германия готова быть сильным партнером на европейском континенте, добавил он.

"Германия должна поддерживать добрые и мирные отношения со всеми странами", – сказал Хрупалла.

Ожидается, что на инаугурации Трампа, кроме Хрупалли, будут присутствовать и другие представители "АдН".

Кандидата в канцлеры от "АдГ" Алисы Вайдель там не будет. Ее пресс-секретарь уже объявил об этом вскоре после начала года, ссылаясь на сроки федеральной избирательной кампании.

Ранее "АдН" открыто поддержал американский миллиардер Илон Маск, приближенный к Дональду Трампу. Он также провел разговор с лидером "АдН" Алисой Вайдель на своем X (Twitter).

Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

За полтора месяца до досрочных выборов "Альтернатива для Германии" демонстрирует рост рейтингов.