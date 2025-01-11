Маск знову публічно підтримав "Альтернативу для Німеччини"

Американський мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск знову висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маск у суботу поділився прямою трансляцією партійної конференції "Альтернативи для Німеччини" у своєму акаунті в Х, де у нього 212 млн підписників.

Буквально кілька днів тому Маск більше години спілкувався з лідеркою "АдН" Алісою Вайдель у прямому ефірі на X.

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Він представив її як "найперспективнішу кандидатку" у канцлери Німеччини і стверджував, що вона лідирує в опитуваннях, що не відповідає дійсності.

У розмові з Вайдель він рекомендував голосувати за "АдН".

Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

За півтора місяця до дострокових виборів "Альтернатива для Німеччини" демонструє зростання рейтингів.