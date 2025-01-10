У Німеччині зростає рейтинг ультраправих "друзів Путіна"

За півтора місяця до дострокових виборів у Німеччині найбільше зростання рейтингів демонструє правопопулістська "Альтернатива для Німеччини".

Такими є дані опитування Polit Barometer німецького мовника ZDF, передає "Європейська правда".

Першу позицію в рейтингу утримує консервативний Християнсько-демократичний союз, за який готові віддати голоси 30% опитаних. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування ZDF.

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Незмінна і друга сходинка рейтингу – на ній перебуває антиіммігрантська і проросійська "Альтернатива для Німеччини" з 21%. Це одразу на 2 пункти більше, ніж в попередньому опитуванні. Політсила продемонструвала найбільше зростання рейтингів серед усіх партій.

На третьому місці перебувають "Зелені" з 15% підтримки, їхній рейтинг зріс на один пункт.

Далі йде Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца, за яку готові голосувати 14% респондентів. Рейтинг соціал-демократів знизився на один пункт.

Вільна демократична партія та "Ліві" набирають по 4% і таким чином не потрапляють до Бундестагу. Стільки ж набирає ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт, який вперше братиме участь у федеральних виборах, але демонстрував високі результати на виборах у східних землях восени минулого року.

Нагадаємо, опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка мільярдером Ілоном Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

Ілон Маск публічно стверджує, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований підтримкою Маском "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів.

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