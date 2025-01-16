У горах Румунії загубилось двоє українців

Румунські рятувальники розпочали пошукову операцію після того, як двоє громадян України повідомили, що заблукали в горах Марамуреш на сході Румунії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістила рятувальна служба у Facebook.

Двоє громадян України звʼязались із румунськими рятувальниками через знайомого в Німеччині, якого попросили зателефонувати до служби порятунку.

Через нього вони повідомили, що "більше не можуть рухатися, виснажені після кількох днів і ночей у горах, замерзли і не мають з собою ні їжі, ні рідини", йдеться в повідомленні.

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"На жаль, ми не знаємо точного місцеперебування українців, а маємо лише розпливчасту інформацію про те, звідки вони потрапили на територію Румунії", – додали рятувальники.

Вони зазначили, що разом із прикордонною поліцією Румунії спробують знайти українців та забрати їх у безпечне місце.

Це не перший випадок, коли українці губляться в румунських горах.

Місяць тому румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

На початку грудня 2024 року у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.