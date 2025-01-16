В горах Румынии потерялись двое украинцев

Румынские спасатели начали поисковую операцию после того, как двое граждан Украины сообщили, что заблудились в горах Марамуреш на востоке Румынии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила спасательная служба в Facebook.

Двое граждан Украины связались с румынскими спасателями через знакомого в Германии, которого попросили позвонить в службу спасения.

Через него они сообщили, что "больше не могут двигаться, истощены после нескольких дней и ночей в горах, замерзли и не имеют с собой ни еды, ни воды", говорится в сообщении.

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"К сожалению, мы не знаем точного местонахождения украинцев, а имеем лишь расплывчатую информацию о том, откуда они попали на территорию Румынии", – добавили спасатели.

Они отметили, что вместе с пограничной полицией Румынии попытаются найти украинцев и забрать их в безопасное место.

Это не первый случай, когда украинцы теряются в румынских горах.

Месяц назад румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

В начале декабря 2024 года в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком.