У Румунії знайшли живими трьох українців, які заблукали у горах біля кордону

Троє українців, які застрягли у румунській частині Мармарос і яких рятувальники спершу не могли знайти, дочекались допомоги живими.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після обіду 25 грудня керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу оголосив, що трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, знайшли живими.

Один із них отримав численні травми внаслідок падіння, а двоє інших мають легку гіпотермію. Усіх госпіталізували.

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"Рятувальники розширили зону пошуків і сподівалися задіяти також гелікоптер для огляду з повітря, але погодні умови були не найкращі. Тож пошуки відбувалися наземними методами, і, на щастя, ми правильно вгадали, у якому районі вони могли опинитись", – повідомив очільник служби.

За його словами, мандрівників знайшли у дуже небезпечній ущелині.

Посадовець зазначив, що органи влади "продовжать юридичні кроки для того, щоб ці громадяни отримали право залишитися у Румунії", водночас не сказав прямо, чи йдеться про чоловіків, які втікали від мобілізації.

Перед цим вранці у рятувальній службі повідомляли, що перші 12 годин роботи закінчилися нічим і вони призупинили операцію.

Нагадаємо, румунські рятувальники 24 грудня отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебувають в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів.

На початку грудня у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.