Румыния поднимала истребители из-за "Шахедов" над Дунаем, говорят о вероятном падении БПЛА

Румыния ночью 17 января поднимала истребители из-за атаки российских БПЛА на украинские города над Дунаем, один из беспилотников мог упасть на румынском берегу.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Ночью в 01:46 для жителей румынских поселков над Дунаем объявили воздушную тревогу, со стороны украинского берега видели взрывы.

Кадр из репортажа Digi24

Министерство обороны впоследствии сообщило, что поднимало два истребителя F-16. Самолеты вернулись на базу примерно через два часа.

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Также в ведомстве сообщили, что в районе поселка Плауру, что напротив украинского Измаила, обнаружили место "возможного падения беспилотника". На месте работают специалисты, собирая доказательства для дальнейшего расследования.

"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих атак, осуществляемых РФ против гражданских целей в Украине и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", – добавили в Минобороны, добавив также, что сообщили об этих событиях структуры НАТО.

Это последний из серии подобных случаев за годы полномасштабной войны России против Украины.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Напомним, российские БПЛА неоднократно залетали и на территорию Молдовы. Также в начале сентября российский "Шахед" впервые залетел на территорию Латвии через Беларусь и разбился там.