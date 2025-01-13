Шольц відкинув заклик Трампа до збільшення витрат на оборону НАТО до 5% ВВП

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги новообраного президента США Дональда Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.

Як пише "Європейська правда" про це Шольц на передвиборчому заході в місті Білефельд у понеділок, його цитує DW.

Німеччина лише минулого року досягла поточного цільового показника НАТО у 2% від ВВП, вперше з часів закінчення холодної війни.

"П'ять відсотків – це понад 200 мільярдів євро на рік, а федеральний бюджет навіть не становить 500 мільярдів євро", – сказав Шольц.

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"Це стало б можливим лише за умови значного підвищення податків або значного скорочення багатьох важливих для нас речей", – додав він, наполягаючи на тому, що він не допустить скорочення пенсій, фінансування місцевого самоврядування або транспортної інфраструктури.

Шольц пообіцяв, що країна утримає теперішній рівень оборонних витрат.

"Я гарантую, що ми і надалі будемо витрачати 2% нашого економічного виробництва на оборону", – сказав він.

Нещодавно Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

Перед тим генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".