Литва планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна планирует тратить на оборону от 5% до 6% своего ВВП в период 2026-2030 годов.

Об этом, как передает литовский общественный вещатель LRT, он заявил после заседания Государственного совета обороны, пишет "Европейская правда".

Науседа после заседания Государственного совета обороны заявил, что "вероятность российской военной агрессии все еще реальна, но она не является неизбежной".

LRT отмечает, что после октябрьского заседания Государственного совета обороны стало известно, что армейская дивизия не сможет достичь полной оперативной способности к 2030 году, как планировалось.

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По оценке Науседы, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, а ситуация в оборонной промышленности останется неизменной, дивизия не выйдет на боевую готовность к 2036-2040 годам.

Поэтому глава литовского государства заявил, что для того, чтобы сформировать дивизию к запланированному сроку, оборонные ассигнования должны достичь 5,5% от ВВП.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о расходах на оборону выше 2% ВВП вне зависимости от "фактора Трампа".

А новоизбранный американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону как минимум до 5% от ВВП.