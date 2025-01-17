ЗМІ: Трамп може призначити начальника своєї охорони головою Секретної служби США

Обраний американський президент Дональд Трамп планує призначити начальника своєї охорони Шона Керрана на посаду голови американської Секретної служби.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на кількох співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як розповіли співрозмовники, протягом останніх чотирьох років Керран очолював охорону Трампа і має тісні особисті стосунки з новообраним президентом.

Деякі зі співрозмовників, однак, також висловили серйозні побоювання, що Керрану бракує управлінського досвіду для керівництва такою великою і складною установою, як Секретна служба, адже в оточенні Трампа він контролював близько 85 людей. Також він ніколи не керував таким бюджетом або операціями, як у Секретної служби.

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Крім того, співрозмовники вказують на те, що Керран ніколи не обіймав посади в штаб-квартирі агентства і не є членом Вищої виконавчої служби, до якої входять найвищі чини в службі.

У разі призначення Керрана на цю посаду, він замінить на посаді в.о. директора Рональда Роу, який лобіював цю посаду після того, як Кімберлі Чітл подала у відставку після першого замаху на Трампа на мітингу в Батлері у липні.

Пізніше у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Тоді Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.