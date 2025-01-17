СМИ: Трамп может назначить начальника своей охраны главой Секретной службы США

Избранный американский президент Дональд Трамп планирует назначить начальника своей охраны Шона Керрана на должность главы американской Секретной службы.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на несколько собеседников, передает "Европейская правда".

Как рассказали собеседники, в течение последних четырех лет Керран возглавлял охрану Трампа и имеет тесные личные отношения с избранным президентом.

Некоторые из собеседников, однако, также выразили серьезные опасения, что Керрану не хватает управленческого опыта для руководства таким большим и сложным учреждением, как Секретная служба, ведь в окружении Трампа он контролировал около 85 человек. Также он никогда не руководил таким бюджетом или операциями, как у Секретной службы.

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Кроме того, собеседники указывают на то, что Керран никогда не занимал должности в штаб-квартире агентства и не является членом Высшей исполнительной службы, в которую входят высшие чины в службе.

В случае назначения Керрана на эту должность, он заменит на посту и.о. директора Рональда Роу, который лоббировал эту должность после того, как Кимберли Читл подала в отставку после первого покушения на Трампа на митинге в Батлере в июле.

Позже в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Тогда Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.