Німеччина платитиме до 1700 євро сирійцям, які повернуться на батьківщину

Німецьке федеральне відомство з питань міграції та біженців (Bamf) надаватиме підтримку сирійським мігрантам, які повертаються на постійне місце проживання на батьківщину.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на внутрішнє повідомлення відомства, передає "Європейська правда".

Минулого тижня Сирія була додана до програми повернення як ще одна країна призначення. Нужденні сирійці, які перебувають у процесі надання притулку або зобов'язані покинути країну, можуть звернутися до Bamf за відшкодуванням авіаквитків або інших витрат на подорож, що фінансуються федеральним урядом і урядами земель.

Крім того, вони можуть отримати до 1 700 євро як одноразовий грант. Стартовий грант не може перевищувати 4 000 євро на сім'ю.

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Згідно з програмою, додаткова підтримка також може бути надана на медичні послуги в Сирії. Вона може становити максимум 2 000 євро на особу і може бути отримана протягом перших трьох місяців після прибуття.

Сирійці не можуть отримати фінансування в рамках програми з 2012 року. Повертатися до країни, що охоплена громадянською війною, вважалося надто небезпечним. Досі міграційне відомство допомагало лише федеральним землям у реалізації їхніх власних програм повернення, частково відшкодовуючи витрати.

Міністерка розвитку Свенья Шульце підтримує пропозицію міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер дозволити сирійцям одноразову поїздку до країни походження без шкоди для їхнього статусу захисту в Німеччині.

"Ніхто не повертається туди, де не знає, чи зможуть діти ходити до школи, чи є там електрика або доступ до функціонуючої системи охорони здоров'я. Це правильно – дати людям можливість перевірити ситуацію", – сказала вона.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше допустила, що частині сирійців у країні можуть скасувати статус біженця з огляду на зміну влади на їхній батьківщині.

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії на початку грудня Німеччина на деякий час призупинила розгляд заяв про надання притулку вихідцям з цієї країни.