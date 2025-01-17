Германия будет платить до 1700 евро сирийцам, которые вернутся на родину

Немецкое федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bamf) будет оказывать поддержку сирийским мигрантам, которые возвращаются на постоянное место жительства на родину.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на внутреннее сообщение ведомства, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе Сирия была добавлена к программе возвращения как еще одна страна назначения. Нуждающиеся сирийцы, которые находятся в процессе предоставления убежища или обязаны покинуть страну, могут обратиться в Bamf за возмещением авиабилетов или других расходов на путешествие, финансируемых федеральным правительством и правительствами земель.

Кроме того, они могут получить до 1 700 евро в качестве единовременного гранта. Стартовый грант не может превышать 4 000 евро на семью.

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Согласно программе, дополнительная поддержка также может быть оказана на медицинские услуги в Сирии. Она может составлять максимум 2 000 евро на человека и может быть получена в течение первых трех месяцев после прибытия.

Сирийцы не могут получить финансирование в рамках программы с 2012 года. Возвращаться в страну, охваченную гражданской войной, считалось слишком опасным. До сих пор миграционное ведомство помогало только федеральным землям в реализации их собственных программ возвращения, частично возмещая расходы.

Министр развития Свенья Шульце поддерживает предложение министра внутренних дел Нэнси Фезер разрешить сирийцам одноразовую поездку в страну происхождения без ущерба для их статуса защиты в Германии.

"Никто не возвращается туда, где не знает, смогут ли дети ходить в школу, есть ли там электричество или доступ к функционирующей системе здравоохранения. Это правильно – дать людям возможность проверить ситуацию", – сказала она.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее допустила, что части сирийцев в стране могут отменить статус беженца ввиду смены власти на их родине.

После свержения режима Башара Асада в Сирии в начале декабря Германия на некоторое время приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из этой страны.