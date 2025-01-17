До Києва приїхала делегація опозиційної партії Словаччини
Новини — П'ятниця, 17 січня 2025, 14:11 —
До Києва прибула делегація опозиційних політиків Словаччини з метою підтримати дружні взаємини з Україною на тлі гострого конфлікту між Києвом та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".
У складі делегації опозиції – лідер соціал-лібералів "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка, його колега, ексміністр закордонних справ Іван Корчок та ще троє однопартійців.
"У нас дуже зрозуміла мета – знову відкрити двері, якими "грюкнув" Роберт Фіцо, вдаючись до своїх агресивних атак. Словаччина та Україна є близькими партнерами і можуть багато допомагати одне одному", – заявив Міхал Шимечка.
Він також пожартував, що опозиційні депутати приїхали саме у той день, на який президент України Володимир Зеленський кликав до Києва Роберта Фіцо.
"Нині п’ятниця, коли ми мали приїхати. Тож ми тут", – зазначив Шимечка.
Видання зазначає, що до Києва мала їхати також делегація депутатів від коаліційної партії "Голос", представником якої є і чинний президент Петер Пеллегріні, проте поїздку відклали з певних безпекових причин.
Депутати Ян Ференчак, Самуель Мігаль і Радомир Шалітрош хотіли цим візитом надіслати сигнал, що виступають за прозахідну орієнтацію своєї країни.
Нагадаємо, словацькі прозахідні опозиційні партії хочуть найближчим часом ініціювати вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.
Минулої п’ятниці у низці словацьких міст пройшли акції протесту проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
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