Зеленський – Фіцо: приїжджай у пʼятницю
Президент Володимир Зеленський відповів на запрошення прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зустрітись для обговорення газового питання, але висунув свою умову – він хоче, аби Фіцо приїхав до Києва у п'ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Нагадаємо, що 13 січня Фіцо підписав відкритий лист до Зеленського, у якому запросив главу України на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу.
Фіцо сказав, що не має "наміру подальшої ескалації напруженості" й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту.
Фіцо запропонував, аби зустріч відбулась на словацькій території поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.
"Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того, щоб дістатися до словацької території", – зазначив Фіцо.
Президент Зеленський у соцмережі Х дуже лаконічно відповів на запрошення Фіцо. "Ок. Приїжджай до Києва в п'ятницю", – написав він.
Нещодавно Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".
Володимир Зеленський 12 січня в'їдливо відповів на образи Фіцо.
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