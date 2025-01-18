Кого запросили на інавгурацію Трампа і чому там не буде Зеленського

Вже за декілька днів, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа на посаді 47-го президента Сполучених Штатів.

Від самого початку цих церемоній на них ніколи не був присутній іноземний лідер.

Але президентство Дональда Трампа, цілком підтверджуючи ексцентричність його натури, порушує і цю традицію.

Інавгурацію справді спостерігатимуть у Вашингтоні наживо кілька лідерів.

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І хоча президент України Володимир Зеленський висловлював зацікавленість у тому, щоб приїхати, запрошення він так і не отримав.

Докладніше про церемонію інавгурації і те, хто з лідерів країн і політиків світу може з’явитися на ній, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада". Далі – стислий її виклад.

Перш за все, варто уточнити, що складання присяги новим президентом США – це центральна подія його інавгурації, але далеко не єдина.

Вона відбувається рівно опівдні 20 січня (19:00 за Києвом) навпроти Капітолія.

Присутніх під час складання присяги майбутнім президентом США можна поділити на три групи: ті, хто там має бути за традицією (колишні президенти, члени Конгресу, тощо); ті, хто має особисті VIP-запрошення; і ті, хто отримав запрошення від членів Конгресу (конгресмени роздають своїм виборцям).

VIP-запрошення надсилає "Обʼєднаний комітет Конгресу з питань церемоній інавгурації" (JCCIC), який є організатором події.

JCCIC також відповідальний за збір коштів на оплату витрат на інавгураційні заходи. І лише на початок січня комітет зібрав рекордні 170 млн доларів. JCCIC може роздавати VIP-запрошення на власний розсуд і без урахування пожертвуваної суми.

Серед VIP-гостей інавгурації Трампа – незвичайно велика кількість мільярдерів. У тому числі, виконавчий директор TikTok (за статус якого у США точиться боротьба) Шу Цзи Чю.

А ще Дональд Трамп надіслав запрошення низці глав іноземних держав і таким чином вперше порушив традицію щодо інавгурації. З 1874 року, відколи Державний департамент США веде перелік присутніх іноземних гостей на інавгурації президентів, її не відвідав жоден іноземний лідер. Узагалі.

Дональд Трамп сам казав, що запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна на інавгурацію. Китайська сторона, однак, так само порвала з традицією і відрядила на інавгурацію Хань Чжена – віцепрезидента Китаю, одного з найвпливовіших китайських посадовців в ієрархії влади КНР.

Крім того, точно відомо про запрошення президента Аргентини Хавʼєра Мілея та італійської премʼєрки Джорджі Мелоні. Не виключена присутність президента Ель-Сальвадору Наїба Букеле.

Серед гостей інавгурації Трампа і без того буде багато нелідерів, але ідеологічних союзників – здебільшого ультраправих (і проросійських) європейських політиків, які (принаймні поки що) не мають реальної влади у своїх країнах.

Звісно ж, Україні було б приємно отримати запрошення для президента Володимира Зеленського на інавгурацію Дональда Трампа – щонайменше із символічних міркувань.

З іншого боку, варто зважати на те, який у такому запрошенні сенс. Очевидно, що в день інавгурації Трамп не вестиме жодних офіційних переговорів ані з українським президентом, ані з будь-яким іншим лідером.

До того ж публічно відомий перелік європейських гостей змушує щонайменше поставити питання, наскільки український президент вписується в цю компанію.

Тому відсутність запрошення для українського президента явно не виглядає "зрадою" – Києву краще зосередити зусилля на підготовці офіційної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".