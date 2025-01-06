Зеленський каже, що не готовий приїхати на інавгурацію Трампа без запрошення

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може приїхати в США на інавгурацію новообраного лідера країни Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, без запрошення.

Про це він розповів в інтерв’ю Лексу Фрідману, передає "Європейська правда".

Зеленського запитали щодо того, чи хотів би він приїхати на інавгурацію Трампа, яка відбудеться 20 січня. На це президент країни відповів ствердно, однак звернув увагу на нюанс.

"Я б хотів. Звісно, я буду дивитись на те, що у нас зараз відбувається, бо є моменти важкі, ескалаційні, багато ракет тощо. Але, чесно, ну я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо так президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто не красиво", – вважає український лідер.

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Він зауважив, що лідерів країн, як правило, не запрошують на інавгурацію президентів США.

Однак, за словами Зеленського, він знає таких лідерів, які "самі по собі можуть приїхати".

"Для мене це дуже-дуже важко. Я така людина, ну знаєте, я в гості без запрошення не можу", – сказав глава держави.

Зазначимо, в середині грудня Трамп не виключив, що Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року, "якщо захоче прийти".

Зазвичай на інавгурації президентів США рідко коли присутні лідери іноземних держав, але рішення про те, кого запрошувати, ухвалює саме команда майбутнього президента.

Медіа раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.