Кого пригласили на инаугурацию Трампа и почему там не будет Зеленского

Уже через несколько дней, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа на посту 47-го президента Соединенных Штатов.

С самого начала этих церемоний на них никогда не присутствовал иностранный лидер.

Но президентство Дональда Трампа, вполне подтверждая эксцентричность его натуры, нарушает и эту традицию.

Инаугурацию действительно будут наблюдать в Вашингтоне вживую несколько лидеров.

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И хотя президент Украины Владимир Зеленский выражал заинтересованность в том, чтобы приехать, приглашение он так и не получил.

Подробнее о церемонии инаугурации и том, кто из лидеров стран и политиков мира может появиться на ней, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где тут "зрада". Далее – краткое ее изложение.

Прежде всего, стоит уточнить, что принесение присяги новым президентом США – это центральное событие его инаугурации, но далеко не единственное.

Оно происходит ровно в полдень 20 января (19:00 по Киеву) напротив Капитолия.

Присутствующих во время принятия присяги будущим президентом США можно разделить на три группы: те, кто там должен быть по традиции (бывшие президенты, члены Конгресса и т.д.); те, кто имеет личные VIP-приглашения; и те, кто получил приглашение от членов Конгресса (конгрессмены раздают своим избирателям).

VIP-приглашения направляет "Объединенный комитет Конгресса по вопросам церемоний инаугурации" (JCCIC), который является организатором события.

JCCIC также ответственен за сбор средств на оплату расходов на инаугурационные мероприятия. И только на начало января комитет собрал рекордные 170 млн долларов. JCCIC может раздавать VIP-приглашения по своему усмотрению и без учета пожертвованной суммы.

Среди VIP-гостей инаугурации Трампа – необычно большое количество миллиардеров. В том числе, и исполнительный директор TikTok (за статус которого в США идет борьба) Шу Цзы Чю.

А еще Дональд Трамп направил приглашения ряду глав иностранных государств и таким образом впервые нарушил традицию относительно инаугурации. С 1874 года, с тех пор как Государственный департамент США ведет перечень присутствующих иностранных гостей на инаугурации президентов, ее не посетил ни один иностранный лидер. Вообще.

Дональд Трамп сам говорил, что пригласил китайского лидера Си Цзиньпина на инаугурацию. Китайская сторона, однако, так же порвала с традицией и отправила на инаугурацию Хань Чжэна – вице-президента Китая, одного из самых влиятельных китайских чиновников в иерархии власти КНР.

Кроме того, точно известно о приглашении президента Аргентины Хавьера Милея и итальянского премьера Джорджи Мелони. Не исключено присутствие президента Эль-Сальвадора Наиба Букеле.

Среди гостей инаугурации Трампа и без того будет много нелидеров, но идеологических союзников – в основном ультраправых (и пророссийских) европейских политиков, которые (по крайней мере пока) не имеют реальной власти в своих странах.

Конечно же, Украине было бы приятно получить приглашение для президента Владимира Зеленского на инаугурацию Дональда Трампа – по меньшей мере из символических соображений.

С другой стороны, стоит учитывать то, какой в таком приглашении смысл. Очевидно, что в день инаугурации Трамп не будет вести никаких официальных переговоров ни с украинским президентом, ни с любым другим лидером.

К тому же публично известный перечень европейских гостей заставляет как минимум поставить вопрос, насколько украинский президент вписывается в эту компанию.

Поэтому отсутствие приглашения для украинского президента явно не выглядит "предательством" – Киеву лучше сосредоточить усилия на подготовке официальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Подробнее – в материале Олега Павлюка В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где тут "зрада".