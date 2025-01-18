У Польщі розповіли про спроби РФ вербувати поляків для дестабілізації перед виборами

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що російські служби шукають поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, російська розвідка хоче використати поляків, зокрема, для того, щоб посіяти дезінформацію в польському інтернеті.

"Російські служби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні. Я хочу застерегти всіх від дій, спрямованих проти власної країни", – сказав Гавковський.

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За його словами, сьогодні Європу треба застерегти щодо кібервійни з Росією.

"Я хотів би нагадати всім, що якщо хтось вступає в будь-які відносини з іноземною розвідкою, то це стаття 130 Кримінального кодексу, і за це передбачено тюремне ув'язнення.

Навіть невеликий вступ у відносини з російськими службами є шпигунством, і з січня російська військова розвідка почала шукати поляків для участі в цьому. Такої ситуації ще ніколи не було", – сказав Кшиштоф Гавковський.

"Ми бачимо інформацію в кіберпросторі, особливо в тіньовій частині Інтернету, Даркнеті, про те, що з'являються пропозиції від груп APT або груп, до яких звертається Росія, які безпосередньо призначені для підтримки російських спецслужб, щоб платити полякам за дії проти їхньої держави", – сказав міністр цифровізації.

Він пообіцяв невдовзі оголосили план захисту виборів у кіберпросторі.

Нагадаємо, голосування у першому турі виборів президента Польщі відбудеться 18 травня 2025 року.

Нещодавно підтримуваний опозицією кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО", чим викликав критику всередині країни, зокрема з боку Дональда Туска, та від офіційного Києва.

У польській опозиції назвали реакцію українського МЗС "втручанням у вибори".

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