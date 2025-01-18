В Польше рассказали о попытках РФ вербовать поляков для дестабилизации перед выборами

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что российские службы ищут поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По его словам, российская разведка хочет использовать поляков, в частности, для того, чтобы посеять дезинформацию в польском интернете.

"Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране. Я хочу предостеречь всех от действий, направленных против собственной страны", – сказал Гавковский.

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По его словам, сегодня Европу надо предостеречь относительно кибервойны с Россией.

"Я хотел бы напомнить всем, что если кто-то вступает в какие-либо отношения с иностранной разведкой, то это статья 130 Уголовного кодекса, и за это предусмотрено тюремное заключение.

Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем, и с января российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще никогда не было", – сказал Кшиштоф Гавковский.

"Мы видим информацию в киберпространстве, особенно в теневой части Интернета, Даркнете, о том, что появляются предложения от групп APT или групп, к которым обращается Россия, которые непосредственно предназначены для поддержки российских спецслужб, чтобы платить полякам за действия против их государства", – сказал министр цифровизации.

Он пообещал вскоре объявили план защиты выборов в киберпространстве.

Напомним, голосование в первом туре выборов президента Польши состоится 18 мая 2025 года.

Недавно поддерживаемый оппозицией кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", чем вызвал критику внутри страны, в частности со стороны Дональда Туска, и от официального Киева.

В польской оппозиции назвали реакцию украинского МИДа "вмешательством в выборы".

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