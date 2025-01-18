Мер Варшави закликав виділяти на оборону 5% ВВП: Путін розуміє лише мову сили

Мер Варшави і кандидат в президенти Польщі Рафал Тшасковський заявив, що Польща і європейські країни мають виділяти на оборону 5% ВВП.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Кандидат у президенти від керівної "Громадянської коаліції" перебував вранці на польсько-російському кордоні, де зустрівся з журналістами. Як він підкреслив, головною темою брифінгу була безпека.

"У 2026 році Польща повинна витрачати 5% ВВП на оборону і безпеку. Це саме те, що повинен робити весь Європейський Союз. Ми повинні підвищити наші бойові можливості, але також підвищити наші можливості стримування, звідси і проєкт "Східний щит"", – сказав Тшасковський.

Реклама:

Він додав, що не можна недооцінювати загрозу зі Сходу. "Звідси проєкт укріплень вздовж усього кордону, це 800 кілометрів укріплень, проєкт, який зараз реалізується і буде готовий до 2028 року, має першорядне значення для безпеки Польщі, але також і для безпеки ЄС", – підкреслив він.

Тшасковський зазначив, що це один з найсучасніших проєктів в Європі і навіть у світі, і цей кордон буде найбезпечнішим кордоном ЄС.

"Ми повинні продемонструвати Путіну, що ми готові до будь-якого сценарію, тому що це є стримуючим фактором. Путін розуміє лише мову сили, і саме тому ми діємо таким чином і будуємо ці укріплення", – сказав Тшасковський.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".

А новообраний американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.