Мэр Варшавы призвал выделять на оборону 5% ВВП: Путин понимает только язык силы

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский заявил, что Польша и европейские страны должны выделять на оборону 5% ВВП.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Кандидат в президенты от правящей "Гражданской коалиции" находился утром на польско-российской границе, где встретился с журналистами. Как он подчеркнул, главной темой брифинга была безопасность.

"В 2026 году Польша должна тратить 5% ВВП на оборону и безопасность. Это именно то, что должен делать весь Европейский Союз. Мы должны повысить наши боевые возможности, но также повысить наши возможности сдерживания, отсюда и проект "Восточный щит"", – сказал Тшасковский.

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Он добавил, что нельзя недооценивать угрозу с Востока. "Отсюда проект укреплений вдоль всей границы, это 800 километров укреплений, проект, который сейчас реализуется и будет готов к 2028 году, имеет первостепенное значение для безопасности Польши, но также и для безопасности ЕС", – подчеркнул он.

Тшасковский отметил, что это один из самых современных проектов в Европе и даже в мире, и эта граница будет самой безопасной границей ЕС.

"Мы должны продемонстрировать Путину, что мы готовы к любому сценарию, потому что это является сдерживающим фактором. Путин понимает только язык силы, и именно поэтому мы действуем таким образом и строим эти укрепления", – сказал Тшасковский.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа".

А новоизбранный американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону как минимум до 5% от ВВП.