На інавгурації Трампа гвардійці носитимуть спеціальні нашивки

У США триває активна підготовка до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, а Національна гвардія оголосила про низку оновлених заходів безпеки, щоб уникнути проблем, які мали місце під час протестів 6 січня чотири роки тому.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Однією з ключових змін є введення спеціальних нашивок із девізом гвардії "Завжди готові, завжди поруч", які полегшать ідентифікацію військовослужбовців. На нашивці також зображений солдатик – історичний символ гвардії часів Революційної війни.

Фото: AP

Бригадний генерал Ліланд Бланшард II заявив, що це допоможе відвідувачам заходу чітко розрізняти військових і правоохоронців.

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Цього року у Вашингтоні будуть розміщені близько 7800 гвардійців з більш ніж 40 штатів і територій. Вони займатимуться управлінням натовпом, контролем дорожнього руху та реагуванням на надзвичайні ситуації, включаючи хімічні чи вибухові загрози.

Підготовка до заходу включала кількамісячні командно-штабні навчання, спрямовані на покращення координації між усіма задіяними відомствами.

Офіційні особи стверджують, що ретельність цих заходів забезпечить чіткий розподіл обов’язків і швидку реакцію в разі виникнення непередбачених ситуацій.

Також через високу завантаженість готелів і ресторанів у місті були визначені додаткові місця для розміщення гвардійців. Військові базуватимуться в кількох урядових будівлях, що залишатимуться порожніми через перехід федеральних службовців на дистанційну роботу.

За словами представників спецслужб, наразі немає жодних суттєвих загроз, а нинішня інавгурація обіцяє бути мирною, як це було до 2021 року. Бланшард наголосив, що вся команда готова убезпечити захід.

Очікується, що інавгурація Трампа буде перенесена у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.

Детальніше про інавгурацію Трампа читайте у статті В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".