На инаугурации Трампа гвардейцы будут носить специальные нашивки

В США продолжается активная подготовка к инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января, а Национальная гвардия объявила о ряде обновленных мер безопасности, чтобы избежать проблем, которые имели место во время протестов 6 января четыре года назад.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Одним из ключевых изменений является введение специальных нашивок с девизом гвардии "Всегда готовы, всегда рядом", которые облегчат идентификацию военнослужащих. На нашивке также изображен солдатик – исторический символ гвардии времен Революционной войны.

Фото: AP

Бригадный генерал Лиланд Бланшард II заявил, что это поможет посетителям мероприятия четко различать военных и правоохранителей.

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В этом году в Вашингтоне будут размещены около 7800 гвардейцев из более чем 40 штатов и территорий. Они будут заниматься управлением толпой, контролем дорожного движения и реагированием на чрезвычайные ситуации, включая химические или взрывные угрозы.

Подготовка к мероприятию включала многомесячные командно-штабные учения, направленные на улучшение координации между всеми задействованными ведомствами.

Официальные лица утверждают, что тщательность этих мероприятий обеспечит четкое распределение обязанностей и быструю реакцию в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Также из-за высокой загруженности отелей и ресторанов в городе были определены дополнительные места для размещения гвардейцев. Военные будут базироваться в нескольких правительственных зданиях, которые будут оставаться пустыми из-за перехода федеральных служащих на дистанционную работу.

По словам представителей спецслужб, пока нет никаких существенных угроз, а нынешняя инаугурация обещает быть мирной, как это было до 2021 года. Бланшард отметил, что вся команда готова обезопасить мероприятие.

Ожидается, что инаугурация Трампа будет перенесена в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Трамп нарушил традицию, пригласив некоторых иностранных лидеров на свою инаугурацию – например премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

От Британии приглашение также получил ультраправый евроскептик Найджел Фарадж, который возглавляет партию Reform UK, а также солидер "Альтернативы для Германии" Тино Хруппала.

Подробнее об инаугурации Трампа читайте в статье В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где здесь "измена".