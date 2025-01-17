Інавгурацію Трампа перенесуть у приміщення через морозну погоду

Очікується, що інавгурація новообраного президента Дональда Трампа буде перенесена в понеділок у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Про це повідомили CNN кілька джерел, які безпосередньо обізнані з планами, згодом інформацію підтвердив сам Трамп, передає "Європейська правда".

Планується, що Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу в Ротонді Капітолія.

Обговорення щодо місця проведення інавгураційного параду та інших урочистостей ще тривають. Однак команда Трампа веде переговори про потенційне проведення деяких урочистостей на арені Capitol One, де Трамп проведе мітинг у неділю.

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Команда Трампа також веде переговори з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній про те, як поводитися з десятками тисяч людей, які планували прийти до Національної алеї, щоб стати свідками приведення Трампа до присяги.

Ці рішення все ще перебувають на стадії розгляду, повідомили джерела CNN.

Посадовці стурбовані тим, що низькі температури можуть становити ризик для здоров'я відвідувачів і гостей.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.

Детальніше про інавгурацію Трампа читайте у статті В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада"