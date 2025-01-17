Зеленський зустрівся в Києві з лідером опозиції Словаччини

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 17 січня, прийняв лідера найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечку, який приїхав у Київ.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Під час зустрічі Зеленський і Шимечка говорили про двосторонні відносини та енергетичну безпеку.

"Для нас дуже важливо все, що ви зробили для наших людей, ваше ставлення, дуже дякую за підтримку нашого суверенітету, наших людей. Ваш візит є сигналом того, що ви продовжите підтримувати наш суверенітет, нашу незалежність", – цитує "Укрінформ" Зеленського.

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Фото: Укрінформ

Глава держави також сказав Шимечці, що для України важливо "почути сигнал від словацького народу, що ви також будете підтримувати український народ на нашому шляху в ЄС та НАТО, бо це для нас ключове".

Він також нагадав, що до України на переговори запрошували прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, "але приїхав інший лідер".

Раніше стало відомо, що до Києва прибула делегація опозиційних політиків Словаччини з метою підтримати дружні взаємини з Україною на тлі гострого конфлікту між Києвом та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Тим часом словацькі прозахідні опозиційні партії також хочуть найближчим часом ініціювати вотум недовіри уряду Фіцо.

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