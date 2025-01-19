Фицо обвинил оппозицию в "подхалимстве" перед Зеленским

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прокомментировал недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев и назвал это "жестом подхалимства".

Об этом он заявил в своем обращении, передает словацкое издание Pravda, пишет "Европейская правда".

В своем обращении Фицо обвинил депутатов оппозиции в подготовке государственного переворота. Словацкий премьер подчеркнул, что действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

По словам Фицо, словацкие депутаты, которые приезжали в Киев 17 января, "целовали перстень Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.

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Также, по его словам, они якобы обещали, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", – заявил он.

Он отметил, что планирует "ответить" на прекращение транзита российского газа через Украину и пригрозил наложить вето на дальнейшую помощь ЕС для Киева.

"Роберт Фицо – словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", – добавил он.

В то же время Фицо выступил в защиту своего однопартийца, вице-спикера парламента Тибора Гашпара, который допустил возможность выхода Словакии из ЕС.

"Я абсолютно согласен с ним, что Словакия должна подготовиться ко всем возможным кризисным ситуациям, в которые может попасть ЕС за очень короткий промежуток времени", – подытожил он.

Напомним, Гашпар вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко недавно совершил многодневную поездку в Россию.

После этого стало известно, что в Киев прибыла делегация оппозиционных политиков Словакии с целью поддержать дружеские отношения с Украиной на фоне острого конфликта между Киевом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В тот же день Зеленский принял лидера крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечку.

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