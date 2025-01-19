Трамп обіцяє відтермінувати блокування TikTok та розповів, яким бачить рішення

Обраний президент США Дональд Трамп, який 20 січня офіційно вступить на посаду, пообіцяв відтермінувати блокування платформи TikTok, та розповів, яким бачить компроміс у цьому питанні.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп обіцяє вже у понеділок, після своєї інавгурації, видати указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok – "щоб ми могли досягти угоди, яка захистить нашу національну безпеку".

"Указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала вберегти TikTok від блокування до мого указу, не буде притягнена до відповідальності", – зазначив обраний президент.

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Він також розповів, як бачить потенційне рішення щодо платформи, щоб вона продовжила діяльність у США.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він буде коштувати сотні мільярдів, а може і трильйони доларів. Тож моя початкова ідея – спільна компанія з теперішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", – пояснив Трамп.

Нагадаємо, ще до кінця доби 18 січня застосунок TikTok почав ставати недоступним у США через ухвалений майже рік тому закон, що вимагає від TikTok відмежуватися від китайського власника під загрозою заборони.

Сам Трамп більш прихильно ставиться до TikTok і недавно казав, що не бачить причин відмовлятися від платформи, похвалившись своїми показниками охоплення.

Майк Волц, номінований ним на посаду радника з нацбезпеки, заявив, що обраний президент "знайде спосіб"залишити TikTok доступним у США.