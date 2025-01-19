Трамп обещает отсрочить блокировку TikTok и рассказал, каким видит решение

Избранный президент США Дональд Трамп, который 20 января официально вступит в должность, пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok, и рассказал, каким видит компромисс в этом вопросе.

Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп обещает уже в понедельник, после своей инаугурации, издать указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok – "чтобы мы могли достичь соглашения, которое защитит нашу национальную безопасность".

"Указ также подтвердит, что ни одна компания, которая помогала уберечь TikTok от блокировки до моего указа, не будет привлечена к ответственности", – отметил избранный президент.

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Он также рассказал, как видит потенциальное решение по платформе, чтобы она продолжила деятельность в США.

"Я бы хотел, чтобы США имели 50% собственности в совместной компании. Таким образом мы спасем TikTok, обеспечим, что он в хороших руках и позволим ему развиваться. Без согласия США Tik Tok не будет. С нашим согласием он будет стоить сотни миллиардов, а может и триллионы долларов. Поэтому моя первоначальная идея – совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%", – пояснил Трамп.

Напомним, еще до конца суток 18 января приложение TikTok начало становиться недоступным в США из-за принятого почти год назад закона, требующего от TikTok отмежеваться от китайского владельца под угрозой запрета.

Сам Трамп более благосклонно относится к TikTok и недавно говорил, что не видит причин отказываться от платформы, похваставшись своими показателями охвата.

Майк Уолц, номинированный им на должность советника по нацбезопасности, заявил, что избранный президент "найдет способ"оставить TikTok доступным в США.