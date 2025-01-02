Молдова предлагает помочь Приднестровью покупать газ

В Молдове предлагают непризнанному Приднестровью помощь с приобретением газа через европейские закупочные платформы после того, как регион с 1 января оказался без поставок российского газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Чебан сообщил, что компания направила такое официальное предложение руководству приднестровского "Тираспольтрансгаза".

"АО "Молдовагаз", совместно с АО "Энергоком", готово оказать содействие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО "Тираспольтрансгаз" в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации", – рассказал он.

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В письме отмечается, что газ можно будет поставлять до границы с Молдовой всеми возможными альтернативными маршрутами на основе агентского договора с "Тираспольтрансгазом".

Поскольку "Молдовагаз" не может быть зарегистрирован участником газового рынка в странах ЕС, компания имеет агентское соглашение с АО "Энергоком" и 31 декабря в тестовом режиме приобрела газ в Болгарии, который по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину прокачали до границы Молдовы.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье. В то же время Молдова не согласилась на требования России, которые там выдвинули для продолжения поставок газа Приднестровью альтернативным маршрутом через Балканы.

28 декабря российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

1 января в Приднестровье начались массовые отключения газа в котельных, частных секторах и многоквартирных домах с автономным отоплением.

Подробно о контексте этих событий – в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".