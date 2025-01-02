Україна – за розміщення європейських миротворців, але не замість членства в НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що розміщення європейських миротворців в Україні можливе, та не повинно виключати її членства в НАТО в подальшому.

Про це він сказав в інтервʼю, яке транслювалось в ефірі телемарафону 2 січня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу французького президента Емманюеля Макрона про розміщення контингенту Франції на території України.

"Але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це точно повинно бути на шляху до НАТО. Це не означає, що розміщення європейських сил виключає майбутнє в НАТО", – підкреслив він.

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На думку Зеленського, окрім Франції, на ідею контингенту можуть пристати Британія "і деякі інші країни, про які ми домовлялись вголос не говорити, тому що вони поки що переживають говорити це медійно, бо бояться впливу Росії".

Глава держави також згадав, що ідея "європейських миротворців" була порушена під час його зустрічі з Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Я побачив, що Трамп позитивно ставиться до цієї ідеї. Але я порушив питання, що серед цих сил ми ще не почули, які конкретні країни і чи будуть серед них США", – додав Зеленський.

Раніше президент визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

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