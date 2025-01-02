Президент Владимир Зеленский считает, что размещение европейских миротворцев в Украине возможно, но не должно исключать ее членства в НАТО в дальнейшем.

Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона 2 января, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу французского президента Эмманюэля Макрона о размещении контингента Франции на территории Украины.

"Но одной Франции недостаточно. Мы бы не хотели, чтобы это была одна-две страны, если дойдет до этой инициативы. Это точно должно быть на пути к НАТО. Это не означает, что размещение европейских сил исключает будущее в НАТО", – подчеркнул он.

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По мнению Зеленского, кроме Франции, на идею контингента могут принять Британия "и некоторые другие страны, о которых мы договаривались вслух не говорить, потому что они пока переживают говорить это медийно, потому что боятся влияния России".

Глава государства также вспомнил, что идея "европейских миротворцев" была затронута во время его встречи с Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Я увидел, что Трамп положительно относится к этой идее. Но я поднял вопрос, что среди этих сил мы еще не услышали, какие конкретные страны и будут ли среди них США", – добавил Зеленский.

Ранее президент признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

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