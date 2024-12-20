МЗС України: Ідею Макрона про потенційний контингент в Україні готові підтримати вже кілька країн

Вже кілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні за ідеєю, яку запропонував президент Франції Емманюель Макрон; втім, обговорення поки на ранньому етапі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський після зустрічей у Брюсселі заявив про свою підтримку ідеї Макрона про можливе розміщення в Україні військового контингенту західних союзників як складової гарантій безпеки.

"Дійсно, крім Франції є ще кілька країн, які висловлюють готовність зробити такий крок", – зазначив Георгій Тихий.

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"Проте про конкретні деталі – коли і де саме можуть бути розміщені ці контингенти – поки що рано говорити. Це загальна дискусія, яка стосується можливості і готовності йти на такі кроки. Ми вітаємо такі обговорення і вважаємо, що жодних табу у форматах підтримки України з боку партнерів не повинно бути. Конкретні плани будуть кристалізуватися пізніше", – пояснив він.

Речник зазначив, що Україна бере активну участь у цих обговореннях і принцип "нічого про Україну без України" зберігається.

Нагадаємо, президент Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

У зверненні до лідерів ЄС висловив підтримку ідеї Макрона та закликав інших партнерів приєднуватися.