Рівень народжуваності в Литві досяг історичного мінімуму

Минулоріч у Литві, за попередніми статистичними даними, було зареєстровано найнижчу кількість народжень в історії з 1990 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За попередніми підрахунками Державного агентства даних, у 2024 році в Литві народилося 18 979 немовлят – менше, ніж у будь-який інший рік з 1990 року.

Фінансова скрута та культурні зміни призводять до того, що молоді люди відкладають народження дітей. А ті, хто зважуються на народження малюка, найчастіше обирають одну-дві дитини.

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Міністерка соціального захисту та праці Інга Раугінєне каже, що однією з причин цього є те, що люди не можуть дозволити собі виховувати дітей.

"Життя стає дорожчим, і наша молодь підраховує: молодій сім'ї вкрай складно купити житло. Потрібно мати достатній дохід, тому молоді люди працюють на кількох роботах, щоб накопичити на перший внесок. Ось чому планування сім'ї відкладається на потім", – розповідає вона.

Рівень народжуваності в Литві постійно знижується протягом останніх десятиліть. У 2023 році коефіцієнт народжуваності становив 1,18, що значно нижче коефіцієнта відтворення населення, який дорівнює 2,1.

Хоча населення Литви за останні роки дещо збільшилося, це відбулося завдяки міграції, в тому числі за рахунок литовських емігрантів, які повертаються.

У популярній литовській пісні 2000 року був рядок про те, що "нас у світі лише три мільйони". Тоді це було заниженою оцінкою – населення Литви на зламі тисячоліть становило 3,5 мільйона.

Сьогодні воно становить 2,9 мільйона і, за прогнозами, може скоротитися до 2 мільйонів протягом наступних 50 років.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що народжуваність в Італії падає 16-й рік поспіль.

Також в Англії та Уельсі коефіцієнт народжуваності досягнув мінімуму за час, відколи ведеться статистика – з 1938 року.