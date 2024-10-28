В Англії та Уельсі коефіцієнт народжуваності досягнув історичного мінімуму

В Англії та Уельсі коефіцієнт народжуваності досягнув мінімуму за час, відколи ведеться статистика – з 1938 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News, наводячи останні дані Офісу національної статистики.

Загальний середній коефіцієнт народжуваності (кількість дітей, яку в середньому народжує жінка протягом життя) в Англії та Уельсі у 2023 році становив 1,44, що найменше з 1938 року, відколи ведеться така статистика.

У 2022 році коефіцієнт становив 1,49, у 2021 році – 1,55. Зниження коефіцієнта спостерігається вже тривалий час. Для стабільного природного відтворення населення коефіцієнт має становити 2,1 дитини на жінку.

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Кількість зареєстрованих народжень – близько 591 тисячі – була найнижчою з 1977 року.

Найбільше спадання коефіцієнту народжуваності спостерігається серед жінок віком 20-24 і 25-29 років.

У дослідженні UCL Centre for Longitudinal Studies, яке цитує SkyNews, факторами зниження коефіцієнту народжуваності називають неготовність сучасної молоді ставати батьками у такому віці, як раніше, відсутність пари та фінансові труднощі.

Подібні тенденції спостерігаються у більшості розвинених країн. Народжуваність в Італії падає 16-й рік поспіль.

У Німеччині за підсумками 2023 року народжуваність впала до 10-річного мінімуму, а у Франції стала найменшою з часів Другої світової війни, що спонукало президента Емманюеля Макрона готувати план підвищення народжуваності.

Пакет заходів для заохочення до батьківства анонсував також уряд Греції.