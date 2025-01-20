Уровень рождаемости в Литве достиг исторического минимума

В прошлом году в Литве, по предварительным статистическим данным, было зарегистрировано самое низкое количество рождений в истории с 1990 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По предварительным подсчетам Государственного агентства данных, в 2024 году в Литве родилось 18 979 младенцев – меньше, чем в любой другой год с 1990 года.

Финансовые трудности и культурные изменения приводят к тому, что молодые люди откладывают рождение детей. А те, кто решаются на рождение малыша, чаще всего выбирают одного-двух детей.

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Министр социальной защиты и труда Инга Раугинене говорит, что одной из причин этого является то, что люди не могут позволить себе воспитывать детей.

"Жизнь становится дороже, и наша молодежь подсчитывает: молодой семье крайне сложно купить жилье. Нужно иметь достаточный доход, поэтому молодые люди работают на нескольких работах, чтобы накопить на первый взнос. Вот почему планирование семьи откладывается на потом", – рассказывает она.

Уровень рождаемости в Литве постоянно снижается в течение последних десятилетий. В 2023 году коэффициент рождаемости составлял 1,18, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, который равен 2,1.

Хотя население Литвы за последние годы несколько увеличилось, это произошло благодаря миграции, в том числе за счет возвращающихся литовских эмигрантов.

В популярной литовской песне 2000 года была строчка о том, что "нас в мире всего три миллиона". Тогда это было заниженной оценкой – население Литвы на рубеже тысячелетий составляло 3,5 миллиона.

Сегодня оно составляет 2,9 миллиона и, по прогнозам, может сократиться до 2 миллионов в течение следующих 50 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что рождаемость в Италии падает 16-й год подряд.

Также в Англии и Уэльсе коэффициент рождаемости достиг минимума за время, с тех пор как ведется статистика – с 1938 года.