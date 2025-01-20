У Британії юнак визнав себе винним у резонансному вбивстві трьох дівчат у Саутпорті

Британський підліток у понеділок, 20 січня, визнав себе винним у вбивстві трьох дівчат під час нападу з ножем на півночі Англії в липні – злочині, який спричинив кількаденні загальнонаціональні заворушення.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 18-річний Аксель Рудакубана, який раніше не визнавав себе винним у вбивстві, у перший день судового процесу в Коронному суді Ліверпуля визнав свою вину.

Він визнав себе винним у вбивстві шестирічної Бебе Кінг, семирічної Елсі Дот Стенкомб та дев'ятирічної Аліси Дасілви Агіар, які були на танцювальному заході на честь Тейлор Свіфт у місті Саутпорт у липні.

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Рудакубана також визнав себе винним за 10 пунктами звинувачень у замаху на вбивство, пов'язаному з нападом, а також у виробництві смертельної отрути рицин і зберіганні навчального посібника "Аль-Каїди".

Суддя Джуліан Гус заявив, що винесе вирок Рудакубані в четвер, 23 січня.

Нагадаємо, наприкінці липня тоді 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у Саутпорті на північному заході Англії під час заняття з танців. Внаслідок цього загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.

Дезінформація про особу нападника, якого начебто називали нелегальним мігрантом-ісламістом, підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії. Насправді ж Рудакубана народився в Уельсі, його батьки є християнами.

За злочини, пов'язані із заворушеннями, ув'язнили майже 400 людей. У жовтні Рудакубані оголосили звинувачення, пов’язане з тероризмом.